東野幸治、メッセンジャー黒田との関係性「大阪の感じを思い出す」「ありがたい」
タレントの東野幸治（58歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「よんチャンTVこだわり“過ぎ”グルメ特別編 黒田東野のおもてなし京都旅」（毎日放送）に出演。メッセンジャー・黒田有（55歳）との関係性について語った。
黒田が“最高の朝ごはん”を作り、東野をもてなす京都旅をする道中、バラエティ番組「ちゃちゃ入れマンデー」（関西テレビ）など関西ローカルの番組で共演する2人の関係性についての話題に。
東野は「黒田くんはちゃんと絡むようになって、もう10年くらい経つけど。12年くらいやってるけど。ありがたい、というか。大阪行くときに、横にいてたら面白くしてくれるし、面白いし、なんかこう…やってたら大阪の感じを思い出すというか。逆に言うと、東京に行ったときに、『ちょっと言葉キツい』とかたまに言われときあるんですけど、黒田のマインドがちょっとへばりついてるというか。へばりついてんねん。耳の裏、この辺にへばりついて伝染する感じ」と話し、黒田は「納豆菌みたいに言うな！」とツッコミを入れる。
そして、東野は「ありがたい、というか」と、黒田への素直な思いを語った。
