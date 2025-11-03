干物売りたいメッセンジャー黒田「干されたことも…」、ベッキー「一緒にやりましょう」

お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有（55歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「よんチャンTVこだわり“過ぎ”グルメ特別編 黒田東野のおもてなし京都旅」（毎日放送）に出演。「黒田の干物」を売り出したいと語った。



黒田が“最高の朝ごはん”を作り、東野幸治をもてなすという企画で、黒田はハイパー干物クリエイターの藤間義孝さんの助けを得ながら干物を作ることに。そして「今後も干物を作って、できれば売り出したい」と番組の企画からは脱線して、ビジネス展開を視野に入れていると語る。



これに東野は「絶対売れると思う、干物は」と話し、黒田も「黒田の干物」とすでに名前もつけているとコメント。さらに「干されたこともありますねん」とキャッチコピーまで披露すると、ベッキーも「一緒にやりましょう（笑）」と笑った。