ＮＰＢエンタープライズは３日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京Ｄ）に出場予定だったロッテ・種市篤暉投手、阪神・及川雅貴投手、ソフトバンク・牧原大成内野手の辞退と、広島・佐々木泰内野手の追加出場を発表した。

種市は腰痛、及川と牧原はコンディション不良のため。佐々木は１０日の広島との練習試合（宮崎）、１５、１６日の韓国戦で合流予定となっている。井端弘和監督が率いる侍ジャパンは、韓国戦に備えて６〜１２日に宮崎で合宿を行う。

◇韓国戦出場選手◇

【投手】

森浦大輔（広島）

隅田知一郎（西武）

大勢（巨人）

伊藤大海（日本ハム）

高橋宏斗（中日）

曽谷龍平（オリックス）

金丸夢斗（中日）

藤平尚真（楽天）

北山亘基（日本ハム）

平良海馬（西武）

西口直人（楽天）

松本裕樹（ソフトバンク）

松山晋也（中日）

【捕手】

若月健矢（オリックス）

岸田行倫（巨人）

坂本誠志郎（阪神）

中村悠平（ヤクルト）

【内野手】

牧秀悟（ＤｅＮＡ）

佐々木泰（広島）

村林一輝（楽天）

岡本和真（巨人）

小園海斗（広島）

野村勇（ソフトバンク）

【外野手】

森下翔太（阪神）

西川史礁（ロッテ）

五十幡亮汰（日本ハム）

岡林勇希（中日）