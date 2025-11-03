侍ジャパンが種市篤暉、及川雅貴、牧原大成の韓国戦出場辞退と佐々木泰の追加出場を発表
ＮＰＢエンタープライズは３日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京Ｄ）に出場予定だったロッテ・種市篤暉投手、阪神・及川雅貴投手、ソフトバンク・牧原大成内野手の辞退と、広島・佐々木泰内野手の追加出場を発表した。
種市は腰痛、及川と牧原はコンディション不良のため。佐々木は１０日の広島との練習試合（宮崎）、１５、１６日の韓国戦で合流予定となっている。井端弘和監督が率いる侍ジャパンは、韓国戦に備えて６〜１２日に宮崎で合宿を行う。
◇韓国戦出場選手◇
【投手】
森浦大輔（広島）
隅田知一郎（西武）
大勢（巨人）
伊藤大海（日本ハム）
高橋宏斗（中日）
曽谷龍平（オリックス）
金丸夢斗（中日）
藤平尚真（楽天）
北山亘基（日本ハム）
平良海馬（西武）
西口直人（楽天）
松本裕樹（ソフトバンク）
松山晋也（中日）
【捕手】
若月健矢（オリックス）
岸田行倫（巨人）
坂本誠志郎（阪神）
中村悠平（ヤクルト）
【内野手】
牧秀悟（ＤｅＮＡ）
佐々木泰（広島）
村林一輝（楽天）
岡本和真（巨人）
小園海斗（広島）
野村勇（ソフトバンク）
【外野手】
森下翔太（阪神）
西川史礁（ロッテ）
五十幡亮汰（日本ハム）
岡林勇希（中日）