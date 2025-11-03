「お金持ちって思われたい」村重杏奈、“お金持ちのYouTube”見てパン粉選んでいた
タレントの村重杏奈（27歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「ぺこもぐキッチン」（テレビ東京系）に出演。パン粉を選ぶ際に“お金持ちのYouTube”を見て、「お金持ちって思われたい」という理由で生のパン粉を買っていたと語った。
今回、料理番組のゲストとして出演した村重は、パン粉をつけて揚げる料理の話題の中で、「お金持ちのYouTube見てるんですけど、お金持ちのYouTubeって、みんなパン粉が生の…もうそれパンやん！みたいなの使われてるじゃないですか。あれが良いと思って、あれ使ってるんですけど、別にカリカリしてるやつでも良いんですか？」と質問。
これに料理家・栗原心平（46歳）は「全然いいです。どうしたいか、なんで。生のパン粉使って多い油で揚げるとふわっふわになるんですよ。逆に細かい、色が黄金色のやつ（乾燥パン粉）あるじゃないですか。そしたら（衣が）ガチッとつくんですよ。定食屋のサーモンフライみたいな。あの感じにしたいかどうかです」と語る。
村重は「でもお金持ちって思われたいから、ふわふわにしよう…」とコメントすると、栗原は「パン粉で、例えば成城石井の店員さんがですよ？ 『この人、お金ないんだな』と思うことがない」ときっぱり。さらに続けて「パン粉ヒエラルキーは存在しないんで、安心してください。ないないないない、絶対ない」と断言すると、村重は「パン粉ヒエラルキーないんだ…」と語った。
