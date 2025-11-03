村重杏奈が料理をする理由「モテたくて」「料理できる子ってモテるかも」

タレントの村重杏奈（27歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「ぺこもぐキッチン」（テレビ東京系）に出演。料理は「意外とする」と話し、その理由を「モテたくて」と語った。



今回、料理番組のゲストとして出演した村重は、「普段、お料理はされるんですか？」と聞かれ、「私、普段、料理意外とするんですよね。キャラ的にはあんまりしないように思われるんですけど、モテたくて」と、モテるために料理をしていると語る。



そして「アイドルだったんですけど、アイドル卒業後、『モテるってなんだろう？』って考えたときに、料理できる子ってモテるかも」という答えを導き出し、「ちょっと勉強したりとかして、作っていくうちに『あれ？ 自分意外と料理できるかも？』と思って、ちょっとハマりました」と語った。