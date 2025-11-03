俳優の手塚日南人(30)が3日までにインスタグラムを更新。裸馬でロープ1本で乗馬を楽しんでいる動画をアップし、運動神経の良さを見せつけた。



馬には通常の乗馬に必要な鞍や手綱、鐙（あぶみ）はもちろん、腹帯、ハミ、頭絡なども一切装着されておらず、１本のロープを手綱やハミの代わりに使用。馬に乗るときも鐙（あぶみ）がないため、飛び乗る姿が収められている。体幹もよく、森の中でも起用に乗りこなし、足場の悪いところも見事に駆け抜けた。途中で手塚を手ほどきする人物からの「降りろ」「乗れ」の指示にも即座に対応。まるで映画の１シーンのようだった。



日南人は、俳優・真田広之と女優・手塚理美の次男で、両親離婚後母の元で育った。早稲田大学在学中にシンガーソングライターとして活動を開始。2015年、映画『たまご』で主演デビュー。スペイン留学や熊本のエコビレッジ滞在を経て、2018年に北海道へ移住。地域おこし協力隊として森林ガイド事業に携わり、アイヌ文化や森林再生について学んだ。以前、和装の写真をアップしたときは「お父上の若い頃にも似ていますねー」との声があがっていた。10月上旬には「人生初のリゾートバイト！」と北海道十勝のホテルで約1カ月間のアルバイトをしていることを明かしていた



