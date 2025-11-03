嵐がデビュー日の3日、メンバーそろっての生配信「生配信だヨ嵐会2025」を公式ファンクラブサイトで行った。5人での生配信は2020年12月31日、活動休止前ラストとなった東京ドームでの無観客生配信ライブ以来、1768日ぶりとなった。

生配信ではリーダーの大野智が「僕ら26周年おめでとう！」とかけ声を掛けて乾杯し、26周年を祝った。SNSでは「#生配信だヨ嵐会2025」のタグがX（旧ツイッター）のトレンド1位に。「嵐の生配信」「大野くん」などのワードもランクインし、配信を楽しむファンクラブ会員の声がネットにあふれた。

配信の最後には大野があいさつ。「個人的に言ったら4年半ぐらい自由に生きさせてもらって」と自身に言及した後、このままではね、終われないということも思い、今回4年半ぶりにみんなとも話し合って、今ここに立ってます」と話した。そして「これからこういう機会を作っていきたいと思うので、徐々にどんどん楽しいことを届けられるようにこっちも考えていくので、期待して待っててください」とメッセージを送った。

嵐は今年5月に公開したファンクラブ会員向けの動画で、来春の全国ツアーをもって活動を終了することを発表。1年半ほど前から5人で活動再開を模索したが、集結後に活動終了という道を選んだ。

この動画にはリーダーの大野智が20年大みそか以来1587日ぶりに姿を見せ、「コロナによってかなえられなかった、ファンの皆さんに“直接感謝を伝える”“直接パフォーマンスを見てもらう”ということをもって、5人での活動を終了するということでした」と決断に至った経緯を説明していた。

先月19日にはデビュー記念日の生配信を発表。この日は公式インスタグラムに「本日、11／3は嵐のデビュー記念日 いつも応援いただきありがとうございます」と投稿し、ファンから8000件（3日午後3時時点）を超えるコメントが寄せられていた。