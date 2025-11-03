¿¹½¥ÅÍ¡¢¡È¿·º§¥Û¥ä¥Û¥ä¡ÉÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ÇÈ¿¶Á¡Ö¤·¤å¡¼¤È¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÀ¤³¦Àþ¤É¤³¡×¡ÖºÇ¹âÉ×ÉØ¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤Î¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING/¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë¿¹½¥ÅÍ¤ÈÌÄ³¤Í£¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬3Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç·ëº§²ñ¸«¤Ë¤Î¤¾¤à¿¹½¥ÅÍ¡õÌÄ³¤Í£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¹ñ¸«ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤Î¤ó±é¤¸¤ë¹ñ¸«ÈôÄ»¤ËÂÐ¶É¤ÇÉé¤±¤¿Í³Æà¤Ï½÷Î®´ý»Î¤ò°úÂà¤·¡¢º§Ìó¼Ô¤Ç´ý»Î¤ÎÎ¶Ìé¤È·ëº§¡£¶âÖ¢É÷¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¾´ýº§¡×¤òÊó¹ð¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡È·ë¾ëÉ×ÉØ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè5ÏÃÇÛ¿®¸å¤Ë¤Ï¡¢·ëº§²ñ¸«¤Î»£±Æ¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢·ë¾ëÅ¡¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤Î³Ú¤·¤²¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤·¤å¡¼¤È¤¯¤ó¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÀ¤³¦Àþ¤É¤³¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¾Ð´éºÇ¹â¡×¡Ö¿ä¤»¤ëÉ×ÉØ¡ª¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ë¾ëÉ×ÉØ¤Î2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¡¢ABEMA¥É¥é¥Þ¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢ÌÄ³¤¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¹¤Ï¡ÖµÕ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ë¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¡Ö¿³µÄ¤Ç¤¹¤Í!?¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤à¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â°õ¾ÝÅª¤Ê»£±Æ¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç·ëº§²ñ¸«¤Ë¤Î¤¾¤à¿¹½¥ÅÍ¡õÌÄ³¤Í£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¹ñ¸«ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Âè5ÏÃÇÛ¿®¸å¤Ë¤Ï¡¢·ëº§²ñ¸«¤Î»£±Æ¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢·ë¾ëÅ¡¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤Î³Ú¤·¤²¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤·¤å¡¼¤È¤¯¤ó¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÀ¤³¦Àþ¤É¤³¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¾Ð´éºÇ¹â¡×¡Ö¿ä¤»¤ëÉ×ÉØ¡ª¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ë¾ëÉ×ÉØ¤Î2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¡¢ABEMA¥É¥é¥Þ¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢ÌÄ³¤¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¹¤Ï¡ÖµÕ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ë¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¡Ö¿³µÄ¤Ç¤¹¤Í!?¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤à¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â°õ¾ÝÅª¤Ê»£±Æ¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£