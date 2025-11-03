日本シリーズから一夜明けた10月31日に結婚を発表した、阪神タイガースの村上頌樹(しょうき)投手（27）。「週刊文春 電子版」は、妻のA子さん（26）が勤めていた脱毛サロンに村上が通っていたことが縁となったという馴れ初めを報じている。

【画像】「かねてよりお付き合いしていた方と…」結婚を発表した村上頌樹投手。お相手は一般女性



阪神タイガースの村上頌樹投手 ©時事通信社

球団関係者によると、村上は2023年開幕前に寮を出て大阪市内のマンションでA子さんとの同居を開始。2年間の交際を経て、今年のシーズン開始前にプロポーズしたという。この報道に対するYahoo! ニュースのコメント欄（ヤフコメ）では、祝福の声が多く見られた。

あるユーザーは、「2023年に交際って、まさに村上がブレイクした年」と、A子さんとの交際が村上投手の躍進の一つのきっかけになったのではないかというコメントを寄せている。

また、今年の日本シリーズ第5戦では、延長11回にソフトバンクの野村勇選手（28）に本塁打を浴び涙を飲んだ村上投手だが、「気持ちを切らさなかったのはファンも感じたと思う。（中略）婚約相手に弱い所を見せられないという気概もあったのですね」と、結婚が精神力に好影響を与えた可能性を指摘する声もあった。

さらに、2人の出会いの場が脱毛サロンだったことについてもコメントが相次いだ。別のユーザーは「選手は皆サロンとか美容院とか通ってるから、その中で仲良くなるのはごく自然なことだと思う」と、自然な出会いであることを「好感持てる」と評価するコメントを寄せている。また、「テーピングする時痛く無いとか」と、スポーツ選手の間で脱毛が広がっている背景を指摘する投稿も見られた。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）