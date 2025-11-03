ママさんが外出した直後に娘さんから送られてきた映像には、ワンコが想像以上に寂しがっている姿が映っていて…？ワンコのママさんへの愛があふれ出した光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で180万回再生を突破。「可愛すぎる」「人間の子供と同じ泣き方」「本当に愛おしい」といった声が寄せられています。

【動画：外出したら、娘から『犬の様子』が送られてきて…今すぐ帰りたくなる『子どものように泣く光景』】

ママさんが外出した直後のワンコの様子

Instagramアカウント「m.k.k0225」に投稿されたのは、ママさんが外出した時のフレンチブルドッグ「こむぎ」ちゃんの様子です。ママさんがお家を出た直後、こむぎちゃんと一緒にお留守番している娘さんから1本の映像が送られてきたのだとか。

そこに映っていたのは、部屋の入口でしょんぼりとお座りしているこむぎちゃんの姿…。こむぎちゃんは寂しくて仕方ないようで、小さな子どものように「グスン、グスン…」と鼻をすすりながら泣いていたそう。

ママさんを恋しがる姿が切なくも愛おしい

そして何度か鼻をすすった後で、天を仰ぎながら「え～ん」と悲しげな泣き声を上げるこむぎちゃん。普段はほとんど吠えたり鳴いたりしないそうですが、ママさんが恋しすぎて珍しく感情が爆発してしまったのでしょう。

その健気で切なくて可愛い姿に、胸がキュンとなります。ママさんもこむぎちゃんへの愛おしさがMAXになり、ダッシュで帰りたくなってしまったそうですよ。

この投稿には「赤ちゃんみたいな泣き声」「切ないけどめちゃくちゃ可愛い」「本当にママさん大好きなのですね！」「早く帰って抱きしめたいですね」「もうお出かけできなくなるｗ」といったコメントが寄せられています。

別の日も、やっぱり泣いている…！

別の日もママさんが外出すると、やはりこむぎちゃんは部屋の入口に座り込んで泣き出したそう。ママさんによると「お仕事に行くね」などと声をかけずに出かけた時は泣くことが多いそうなので、「どこに行ったの？ちゃんと帰ってくるの？」と不安になってしまうのかもしれませんね。

しかし意外なことに、いつもこむぎちゃんはしばらくすると何事もなかったかのようにケロッとして、娘さんに甘えながらお昼寝を始めるそう。そしていざママさんが帰ってきた時には、なぜか塩対応なのだとか。寂しがり屋なのにツンデレ、そんなギャップも魅力的なこむぎちゃんなのでした。

こむぎちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「m.k.k0225」をチェックしてくださいね。トイプードルの「モナ」ちゃん＆三毛猫の「きなこ」ちゃんも登場しますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「m.k.k0225」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。