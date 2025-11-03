出張していたパパと再会したわんちゃんの光景が、再生回数11万回を突破。喜びのあまり、まさかの事態に発展してしまったわんちゃんの光景には、「嬉しすぎて我慢できなかったんだよねｗ」「パパ帰って来て嬉しいね」と、温かな笑いが起こっています。

【動画：出張から帰ってきたパパ→犬が『大興奮しすぎた』結果…想定外すぎる『まさかの結末』】

パパが出張から帰ってきて、嬉しさ爆発のロメロちゃん

投稿を見た人に温かな笑いを届けているのは、Instagramアカウント『ロメロとジュリオ』に投稿されたジャックラッセルテリアのロメロちゃんと飼い主さんの再会の光景。この日、ロメロちゃんは、パパが出張先からおうちに帰ってきたのを知って、しっぽをぶんぶんと振りながら玄関の方へと走って行ったそう。

ロメロちゃんはあまりの嬉しさから、お部屋と玄関を行ったり来たりと、何度も往復していたといいます。そんなロメロちゃんの姿を見て、ママも「嬉しいね」とロメロちゃんに話しかけ、その光景を温かく見守るのでした。

パパに「お帰りなさい」の大ジャンプ！

パパが帰ってきて、嬉しさ大爆発のロメロちゃん。はやくパパに撫でてもらったり抱っこをしてもらいたいものの、パパは今帰宅したばかり。外でついた汚れを落とすため、まずは手洗いをしなければいけません。きっと、パパもロメロちゃんをすぐに撫でてあげたかったことでしょう。

しかし、そこは手洗いが終わるまでグッと我慢。すると、パパに甘えたいロメロちゃんは、パパに向かってジャンプを始めたそう。こんなに可愛い姿を見せられたら、手洗いを忘れて撫でてあげたくなってしまいそうです。

しかし、ロメロちゃんに何かあっては大変。パパは、一刻もはやくロメロちゃんにただいまの挨拶をするため、洗面所へと向かうのでした。

嬉しさを抑えきれなくなったロメロちゃんが…

すぐにでもパパに撫でてほしいロメロちゃんですが、ロメロちゃんはパパが洗面所に入ると、ママがいるお部屋の方で待つことにしたそう。無理強いすることなく、きちんと待つことができるロメロちゃんのお利口な様子に感心してしまいます。ママの方へとやってきたロメロちゃんは、そわそわしながらも、パパが洗面所から出てくるのを待っていたそう。その時、ママはロメロちゃんの"ある変化"に気が付くことに。

それは…ロメロちゃんが"うんちをする時の仕草"を始めたこと！小さく円を描くように、くるくるとその場で周り始めたロメロちゃん。その光景を見たママは、「このタイミングで！？」と、焦ったような声をあげてしまったのだとか。どうやら、パパに会えてロメロちゃんの嬉しさが限界を突破してしまったようです。（笑）

うんちを我慢できなくなってしまうほど喜ぶロメロちゃんに、なんだかこちらまでほっこりとした気持ちになってしまいます。

ロメロちゃんとパパの再会の光景には、「可愛いお出迎えで疲れも吹っ飛びますね」「んもう、可愛すぎる！」「うれションならぬ、うれウンｗ」など、いくつものコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ロメロとジュリオ』では、そんなロメロちゃんと家族たちの、平和で楽しい日常が綴られています。

ロメロちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ロメロとジュリオ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。