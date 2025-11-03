サッカー明治安田J3リーグ、6連勝と勢いに乗るツエーゲン金沢は2日、ホームでザスパ群馬と対戦しました。

J2昇格へ負けられない戦いが続くツエーゲン。

荒れた天気の中、2日、ザスパ群馬とホームで対戦しました。

試合が動いたのは前半16分。ツエーゲンは嶋田のクロスを起点に最後は松本が決め、松本の今季初ゴールで先制します。

その後も攻撃の手を緩めないツエーゲンは果敢に攻めますが、再三、群馬のキーパー・キムジェヒにセーブされます。

前半37分に落雷の影響で試合がおよそ30分中断。これを機に流れが変わります。

前半アディショナルタイム、群馬はポストに跳ね返ったボールに西村が合わせ、キャプテンの意地のゴールで同点に追いつかれます。

勢いに乗る群馬は後半29分。サイドで抜けた小竹のクロスに最後は田中が合わせ、ツエーゲンは勝ち越しを許します。その後も追加点を重ねられ、1対3で試合終了。

ツエーゲンは順位を1つ下げ7位に後退、勝ち点で北九州と並んだものの、J2昇格をかけたプレーオフ圏内の6位から陥落しました。

残すところあと4試合、次節は11月9日にアウェーでSC相模原と対戦します。