◇RIZIN LANDMARK 12 in KOBE（2025年11月3日 GLION ARENA KOBE）

格闘技イベント「RIZIN」は3日、「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」(GLION ARENA KOBE)を開催。メインイベントで秋元強真（JTT）が萩原京平（SMOKER GYM）に2RTKO勝利。“因縁の一戦”を制して相手の地元で白星を飾った。

試合はまさに死闘だった。1Rから両者の打撃の応酬に会場は大きく沸いた。秋元は1R終了時点で顔面から出血していた。2Rになると、テイクダウンからバックポジションに。バックチョークを狙ったが仕留められず。最後は上のポジションから鉄槌を落としてTKO勝利を飾った。

試合後には大みそかの参戦を要求。「強いグラップラーと対戦させてください」とマイクで口にした。

7月の「超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り」で赤田功輝（フリー）を圧倒して1RTKO勝利を飾った秋元は、試合後に「いつまでも（朝倉）未来さんに執着してる萩原（京平）選手。大晦日、ダウトベック選手が間に合わなかったら、この雑魚を相手にするのでよろしくお願いします」と挑発。そこに萩原がリングイン。「生意気やな、マジで。お前みたいなガキから誰が逃げるか！」と一触即発となって、因縁が生まれた両者。

秋元は「正直、レベルが違うぐらい相手にならない。“未来さんと戦うために秋元と戦う”ってYouTubeで言っていたんですけど、舐めた態度で挑んできたことを萩原選手の地元に近い神戸で恥ずかしいぐらい何もさせずボコボコにしてその発言を後悔させようと思います」と自信の言葉通り、相手の地元で勝利した。