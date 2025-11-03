定年退職後の生活ではどんなことに気を付けるべきか。元外務省主任分析官で作家の佐藤優さんは「家族との向き合い方に悩む人は多い。適度な距離を保ちつつも家族を最優先するという姿勢が大切だ。ただし親の介護は専門家に任せた方がいい」という――。（第3回）

※本稿は、佐藤優『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』（Hanada新書）の一部を再編集したものです。

■仕事を離れて気づく、家庭という難題

作家のチャールズ・ディケンズは、「旅行者は、その放浪によって家庭のありがたさを学ぶ」と言った。であるならば、定年後の自由な時間を使って一人旅をするのもいいかもしれない。

定年後は家庭環境も変わる。子どもは既に独立しており、結婚して孫がいるかもしれない。そして、自宅で夫婦二人きりで過ごす時間が増える。これまで仕事中心の人生を送り、家庭を顧みてこなかった男性の場合、あらためて妻や家庭と向き合う必要があるだろう。

厳しいビジネス社会から退いて精神的に楽になるかと思いきや、実は家族こそがプレッシャーの原因になった、そう感じる人も数多くいる。

こうしたことを避けるためには、できるだけ早くから配偶者や子どもとの関係を深めておくことだ。

実は私自身、結婚を一回失敗している。その当時は、あまりにも仕事中心の生活を送っていた。家庭など、まったく顧みなかったのだ。それゆえ現在は、できる限り家族との時間を大切にしている。

作家は会社に出社する必要のない職業。しかし多くのビジネスパーソンは朝に出勤し、昼はほとんど家にいない。「いまさら家族とどう向き合えばいいのか？」――これが本音のようだ。

■家庭にも必要な“ソーシャルディスタンス”

実際、コロナ禍では、夫が在宅勤務になり、妻が精神的にも肉体的にも疲れ切ってしまった例がある。日本の女性は、40代から50代で鬱(うつ)病になることが多いとも聞く。

一方の夫も、家にこもることに窮屈(きゅうくつ)さを感じる。なぜか60代以上の男性が家庭で孤立するケースが多いようだ。

平日の図書館に行くと、高齢者がたくさんいる。妻に煙たがられ、家に居づらくなった定年後の男性たちかもしれない……というのも彼らは、最近、困った問題を起こしている。そのため警備員が配されるようになったそうだ。

なぜか？ 図書館を訪れる60代以上の人たちが、新聞や雑誌の取り合いをするのだという……しかし、こんなことをしていたら、家族関係を改善する場所としても、隠れ家としても、図書館が否定されてしまう。

これを防ぐには、まず家族内にもソーシャルディスタンスを作り、夫婦が互いにストレスを感じないようにすることだ。加えて定年後の人たちは、仕事も限定したものだけを選び、省エネを図って、自分と家族だけは守れるようにすることだ。

■どんな“鬼”にも負けない家族の絆の強さ

『鬼滅の刃』……自ずと知れた漫画と映画の大ヒット作品だが、コロナ禍と関連して、私は二つの現象を頭のなかに銘記した。

一つは鬼が登場するという文脈。同じころに『約束のネバーランド』という作品もヒットしたが、そこにも人間を食べることで知能などを維持する鬼たちが登場した。

もともと鬼は、「目に見えないけれども、災いをもたらすもの」という存在。そうした人知の及ばない存在との相克(そうこく)の物語が、新型コロナウィルスと対峙(たいじ)する状況と重なった。

そのことが、『鬼滅の刃』のヒットと無関係だとは思えない。

もう一つ、そうした状況下、「自分を守ってくれるのは家族だけだ」というメッセージも、作品からは強く窺(うかが)える。主人公の炭治郎(たんじろう)と妹・禰豆子(ねずこ)の戦いの物語は、鬼に勝つためには家族でまとまって戦うしかない……そう訴えているように見える。

新型コロナウィルスの出現によって、「守ってくれるのは肉親だけだ、すなわち家族単位の自助努力が必要だ」ということが分かったのだ。

■定年後に直面する介護とお金の現実

定年を迎えると、自分の親の面倒をどう見るか、それが一気に実感として迫ってくる。

一番の問題は、経済的な余力がどこまであるか、である。

そうして経済的な面を詰めていくと、いろいろな問題に直面する。引っ越し費用や生活費などなど……現在は、バブル期に比べ、いろいろな意味で余裕がない。

バブル期までの経済的に余裕のある時代なら、子どもが親の面倒を見ることは当たり前だった。しかし現在は、デフレが反転しつつあるとしても、経済的に豊かな層は充実していない。自分たちの老後の資金さえ危うい。

こうした経済的に厳しい状況下で、親の面倒を見ることになる人たちが増えているのだ。

この傾向は、今後も、さらに強くなっていくかもしれない。

であれば、自分の老後に介護が必要になったとき、子どもには頼らず、自力で生きていく方法を考えるべきだ。

■親の介護は一人で抱え込まない

いわゆる「老老介護」で共倒れになる事例も目に付く。そんなとき、無理をしてしまうのは、もともと真面目で責任感が強い人。「親を施設に預けるのは可哀想だ」「人の世話にはなりたくない」……このように考える人は、共倒れの悲劇に見舞われやすい。

親の面倒は、決して一人で抱え込まないことが鉄則だ。きょうだいや近隣の知り合いなどの助けがなければ、すぐにでも行政サービスを頼るべきだ。親の介護は自分で行うという固定観念は捨てなければならない。

その際、たとえば「地域包括支援センター」がある。これは地域の総合窓口で、ここを通じてケアマネージャーなどが包括的にサポートしてくれる。

また、市区町村議員も頼りになる。地域に密着して政治活動をする人たちは、住民の声に敏感である。

日本の介護制度は非常にうまくできている。保険料を払っているのだから、遠慮なく、制度にあるサービスを利用すべきだろう。

自分の身が危うければ、介護どころではない。公的サービスは、どんどん利用すべきなのだ。

■「介護は専門家に、愛情は家族で」

『介護破産 働きながら介護を続ける方法』（結城康博、村田くみ著・KADOKAWA）によると、年老いて介護が必要になった親を看取(みと)るまでの費用の目安は、約550万円である。介護期間の平均が約5年間なので、年に約100万円、月に10万円弱かかる計算になる。

佐藤優『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』（Hanada新書）

この額に、日々の生活費が加算されていく。そのため公的扶助や公的サービスを活用し、一人で抱え込まずに、介護をアウトソーシングすべきである。

現状では、「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「老人福祉センター」「在宅介護支援センター」など、様々な老人福祉サービスが提供されている。これら公的サービスを最大限に利用し、介護の専門家の力を借りていくことこそが、親も自分も不幸にならない最大のポイントだ。

これからの時代、「介護は専門家に、愛情は家族で」が基本になる。病気になったら医者に診せるのと同じように、介護が必要となったら、しかるべき専門のプロにお願いするのだ。

こうして、すべてを自分で抱え込もうとせず、積極的に専門家に頼っていくことが肝要(かんよう)である。

佐藤 優（さとう・まさる）

作家・元外務省主任分析官

1960年、東京都生まれ。85年同志社大学大学院神学研究科修了。2005年に発表した『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』（新潮社）で国策捜査の裏側を綴り、第59回毎日出版文化賞特別賞を受賞。『自壊する帝国』（新潮社）で新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『獄中記』（岩波書店）、『交渉術』（文藝春秋）など著書多数。

