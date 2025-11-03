ドジャースの逆転劇で幕を閉じたワールドシリーズ。球団史上初連覇を果たしたドジャースに、数々の名場面が生まれました。

第2戦では、先発の山本由伸投手が強力ブルージェイズ打線を9回1失点の完投勝利。ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズに続く、2試合連続の完投勝利でした。

第3戦は延長18回にわたる熱戦が演じられました。大谷翔平選手の2ホーマーをはじめとする計3本のホームランを放ち、延長戦に突入。しかし延長戦ではなかなか得点が生まれず、両チームブルペンが空になる事態に。延長18回になってドジャースはフレディ・フリーマン選手がサヨナラソロを放ち、6時間を超える死闘をものにしました。

第4戦では、大谷選手がメジャーリーグのワールドシリーズ史上初となる二刀流で出場。投げては7回途中4失点、打っては3打数ノーヒットの成績で勝利には手が届きませんでした

崖っぷちで迎えた第6戦は、先発を任された山本投手が6回96球1失点の快投。土壇場で貴重な勝利を手にし、世界一への望みを最終戦につなぎました。

そして勝った方がワールドチャンピオンとなる大一番の最終戦。先発の大谷選手は3ランを浴び3回途中で降板しましたが、その後4人のリリーフが8回までを1失点でしのぎます。すると9回表の攻撃、1アウトから打席を迎えたミゲル・ロハス選手。86.3マイル(約139キロ)のスライダーをとらえ、レフトスタンドに運ぶソロホームランとしました。起死回生の同点ソロに敵地のスタジアムは一気に静まりかえり、次の打者大谷選手を始め、ドジャースベンチは大興奮となりました。

そして同点で迎えた9回裏、ロハス選手が今度は守備で好判断を見せます。1アウト満塁とサヨナラ負けのピンチを迎えましたが、二遊間に飛んだ打球を素早くホームへ送球し、本塁でアウト。さらに続く打席ではセンターを守るアンディ・パヘス選手がチームを救うビッグプレーを演出。2アウト満塁からセンターへ大きな打球を打たれましたが、これを背走しながらレフトのキケ・ヘルナンデス選手と交錯しながらジャンピングキャッチ。見事なファインプレーでチームを救いました。

中0日でマウンドにあがった山本投手は、9回のピンチを無失点に抑えると、1点リードで迎えた延長11回は1アウト1・3塁のピンチを背負いましたが、併殺で熱戦に決着。“鬼の連投”でチームの連覇に貢献し、日本人2人目となるワールドシリーズMVPに輝きました。