¾¾ËÜ°ËÂå¡¡¸ÎËÜÅÄÈþÆà»Ò.¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¡ÖÅ·¹ñ¤«¤é¾Ð´é¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê£¶£°¡Ë¡¢Áá¸«Í¥¡Ê£µ£¹¡Ë¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡Ê£µ£·¡Ë¤é¤¬£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£Æ£Ï£Ò¡¡£Ì£É£Æ£Å¡¡²»³ÚºÌ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸ÎËÜÅÄÈþÆà»Ò¡¥¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£³£¸¡Ë¤Î»×¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÇò·ìÉÂ¤äÆñÉÂ¤ÈÆ®¤¦Êý¡¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¡££²£°£°£¶Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç£±£¸²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½Ð±é¼Ô¤é¤¬ËÜÈÖÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Á´°÷¤Ç¡Ö¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Âè£±²ó¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î²»³ÚºÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ì¤ë¡£¤È¤Æ¤â°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë²»³ÚºÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏËÜÅÄ¤µ¤ó¤ÎË×¸å£²£°Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¾¾ËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯Âè£±²ó¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÁá¸«¤Ï¡ÖÈþÆà»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬Å·¹ñ¤Ë¾¤¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£²£°Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ç²»³ÚºÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈþÆà»Ò¤Á¤ã¤ó¤âÅ·¹ñ¤«¤é¾Ð´é¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¹¸ý¤ÏËÜÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸£±£¹£¸£µÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²þ¤á¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ñ¤Ç¤âÈþÆà»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø£´£°¼þÇ¯¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤È¡ÖÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤«¤é£²£°Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¤ÏÈþÆà»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±Áë²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£