11月3日は「文化の日」で3連休最終日です。徐々に秋が深まる中、福岡県内では紅葉を楽しむ人たちの姿が見られました。

■中村安里アナウンサー

「真っ直ぐ続くイチョウ並木が黄金色に色づいています。青空とのコントラストもきれいですね。」



福岡市東区の海の中道海浜公園にあるおよそ350本のイチョウ並木です。ここ数日の冷え込みによって色づきが進み、その景色を写真に収める人の姿もありました。





■訪れた人「イチョウの黄緑っぽさも空と合わせたらきれいなので、明るめに撮りました。」「この道は初めて来たましたが、すごくきれいだねと友達と言っていました。撮影に使われそうだなと。きれいです。」

一方、紅葉の名所、標高およそ450メートルにある福岡県篠栗町の呑山（のみやま）観音寺です。例年、この時期からドウダンツツジやモミジが赤く色づいて、見頃を迎えます。



ことしは、境内にあるドウダンツツジの紅葉はまだ5割程度だということです。ただ、10月末ごろから朝がぐっと冷え込んだことで、紅葉が一気に進み始めたといいます。



■訪れた人

「おぉーとなりました。」

「この辺すごくきれいだなと思って。周りがそんなに色づいていなかったからどうかなと思ったけれど、きれいで良かったです。」



呑山観音寺ではまもなく紅葉が見頃を迎えそうです。



■呑山観音寺・村上了然 副住職

「ここ4・5日で見頃になると思います。例年、最盛期は11月10日前後ですが、ことしは葉の状況が非常に良くて、大変きれいな紅葉になると思います。」



長く続いた暑さも和らぎ、一気に秋の訪れを告げる各地の風景。これからさらに色づきが増し、街の秋を彩りそうです。