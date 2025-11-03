せいせい「ヒアルぶち込んでるって思われがち」おでこのメイクテク公開「まさにプロ級」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/11/03】モデルの“せいせい”こと田向星華が11月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身のメイクテクニックについて公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳ギャルモデル、“整形級”変化のおでこメイク
せいせいは「前顔ヒアルぶち込んでるって思われがちだけどこんなメイク上手かったらそりゃ疑われるわ」「メイクでカバー出来るならそれがいい」とつづり、ツヤ感のある肌とシャープな輪郭を引き立てるおでこメイク前後の写真を公開。「リールにやり方載せた」と添えて、リール動画にて自然な陰影の作り方を披露している。
この投稿には「ナチュラルなのに完成度高すぎ」「まさにプロ級」「メイクテクすごい」「真似したい」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳ギャルモデル、“整形級”変化のおでこメイク
◆せいせい「ヒアルぶち込んでるって思われがち」メイクを披露
せいせいは「前顔ヒアルぶち込んでるって思われがちだけどこんなメイク上手かったらそりゃ疑われるわ」「メイクでカバー出来るならそれがいい」とつづり、ツヤ感のある肌とシャープな輪郭を引き立てるおでこメイク前後の写真を公開。「リールにやり方載せた」と添えて、リール動画にて自然な陰影の作り方を披露している。
◆せいせいのメイクテクニックに反響
この投稿には「ナチュラルなのに完成度高すぎ」「まさにプロ級」「メイクテクすごい」「真似したい」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】