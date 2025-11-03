神谷明采（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/03】「ミス東大2020」グランプリや「MISS OF MISS 2021」グランプリなど数々の賞を受賞しているタレントの神谷明采が2日、自身のInstagramを更新。夏の思い出と題した写真を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】ミス東大、ウエストチラ見せプラベショット

◆神谷明采、シースルー姿で“腹チラ”披露


神谷は「夏が恋しい、寒いの嫌すぎる」とコメントし、ソフトクリームを食べるなど夏を楽しむ様子を公開した。黒のキャップにボーダーのベアキャミソール、シースルーのシャツを組み合わせたカジュアルな姿からは引き締まったお腹を覗かせた。

◆神谷明采の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「楽しそうな思い出」「美人すぎる」「爽やかコーデが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

