ÌÀÆü4Æü¤ÎÄ«¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¶¯¤Þ¤ë¡¡ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤â¥Ò¥ó¥ä¥ê¡¡¶õµ¤´¥Áç¤Ë¤âÃí°Õ
Êü¼ÍÎäµÑ¤ä¾å¶õ¤ÎÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Æü3Æü¤è¤ê¤âÌÀÆü4Æü¤ÎÄ«¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À²¤ì¤ë³ä¤Ë¤ÏÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¾å¾º¤»¤º¡¢¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È¤·¤¿1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶õµ¤¤ÎÎä¤¿¤µ¤Ë²Ã¤¨´¥Áç¤â¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¤ªÈ©¤ä¹¢¤Î¥±¥¢¤Ê¤ÉÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü4Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÀ²Å·¡¡Ä«¤Ïº£Ä«¤è¤ê¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¤ë
ÌÀÆü4Æü¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ß¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£À¾¤«¤éÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¯ÆîÀ¾½ôÅç¤Ç¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢²÷À²¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À²¤ì¤Æ¤âÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¾å¤¬¤é¤º¶õµ¤´¥Áç
Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌÀÆü4Æü¤Ï¡¢À²¤ì¤ë³ä¤Ë¡¢ÆüÃæ¤½¤ì¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Î13¡î¤ÈÂçºå¤Î19¡î¡¢Ê¡²¬¤Î21¡î¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀçÂæ¤Î14¡î¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Î16¡î¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¯11·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
É÷¤Ïº£Æü3Æü¤è¤ê¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãë´Ö¤Ç¤âÆü±¢¤ËÆþ¤ë¤È¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¹ÈÍÕ¤¬¸«º¢¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤â»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¿§¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬Äã¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÈÍÕ¼í¤ê¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â1ËçÂ¿¤¯¾åÃå¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü4Æü¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÈ©¤ä¹¢¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ã¼¾¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¾å¼ê¤Ë²Ã¼¾¤ò¤·¤Æ¡¢¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¼Æâ¤ò²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤äÇ¨¤é¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¼¾ÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤Ï50¡Á60%¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ·×¤ò»È¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë¼¾ÅÙ¤ò·×¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÀ¸¡¤äÀ¶ÁÝ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³°µ¤¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¡¢·ëÏª¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ëÏª¤·¤¿¤é¡¢¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡ÆéÎÁÍý¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±ÉÍÜ¤ò°ìÅÙ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¿åÊ¬¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆéÎÁÍý¤«¤é¤ÎÅòµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢²Ã¼¾¤È´¹µ¤¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£