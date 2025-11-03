ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴが３日、大阪で開催された「御堂筋ランウェイ２０２５」に登場した。

木枯らし１号が吹いたこの日の大阪。寒さを吹き飛ばすようにフロートカーに乗って登場したメンバーは、沿道の大歓声に迎えられた。村上信五は「大阪の皆さん、こんにちは。楽しい思い出をつくっていただければと思います」と呼びかけた。「ズッコケ男道」でスタートし、約１キロの道のりをゆっくりフロートカーで移動。途中では大阪の高校生と「前向きスクリーム」でコラボレーションするなど、華やかなステージで盛り上げた。

この日は大阪ゆかりの「浪花いろは節」「好きやねん、大阪。」「Ｆ・Ｔ・Ｏ」「大阪レイニーブルース」「∞ＳＡＫＡおばちゃんＲＯＣＫ」「ＴＡＫＯＹＡＫＩ ｉｎ ｍｙ ｈｅａｒｔ」をスペシャルメドレーで熱唱した。最後はメインステージで「大阪ロマネスク」を歌い上げ、大倉忠義は「２０年前からやらせてもらっている御堂筋の歌が歌えたので、すごいうれしかったです」と笑顔。丸山隆平も「お客さんが盛り上げてくれて、大阪のエネルギーを感じました。よそとは違いますな」と喜んだ。

御堂筋を通って難波にある大阪松竹座のライブに通っていたメンバー。安田章大（４１）は「無名だった時から心斎橋、御堂筋を通って大阪松竹座に行っていたので。皆さんのおかげでこうやってＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴがいられるんやなと実感しました」と感謝。横山裕（４４）も「２５年前は普通に原チャリで（御堂筋を）走っていた」と懐かしがりながらも、「立派な車を用意してもらって、村上が立ってしゃべってたら、選挙カーに見えてきました」と笑いを誘った。