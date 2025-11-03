御堂筋で異例の“アフター万博”…20万人 ミャクミャク＆パビリオンユニフォームが復活【ユニフォーム一覧あり】御堂筋ランウェイ
大阪の秋恒例『御堂筋ランウェイ2025』が文化の日の3日、大阪・御堂筋で盛大に開催された。10月13日に閉幕した大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」や、各パビリオンのユニフォームなどがこの日限定で集結し、大阪のどまんなかで異例の“アフター万博”が実現した。
【写真多数】御堂筋をモデルウォーキングしたミャクミャク 色とりどりのパビリオンユニフォームも
『御堂筋ランウェイ』は、大阪のメインストリート・御堂筋を舞台に、ファッション、音楽、エンターテインメントなど、1日限りの非日常的なオンリーワンコンテンツが集結する催し。20万人が駆けつけた。
特に「2025大阪・関西万博 御堂筋ランウェイ・スペシャルファッションショー」は、万博ロス勢にたまらないプログラムとなった。ミャクミャクが元気にお尻をふりふりして登場。御堂筋を使った約1キロのランウェイを歩いた。
さらに、万博に出展した国内外のパビリオンのユニフォームを身にまとったモデルたちが、一列になって華やかなウォーキングを披露。元宝塚歌劇団星組トップスターの紅ゆずるは日本館、ゆうちゃみは大阪ヘルスケアパビリオンのユニフォーム姿を披露し、沿道の声援に応えていた。
■『御堂筋ランウェイ2025』に登場した万博ユニフォーム
日本館…紅ゆずる
会場サービスアテンダント
関西パビリオン
パナソニックグループパビリオン「ノモの国」
GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION
ガスパビリオン おばけワンダーランド
NTTパビリオン
住友館
PASONA NATUREVERSE
シグネチャー いのちめぐる冒険
シグネチャー パビリオン null2
シグネチャー いのちの未来
シグネチャー いのち動的平衡館
シグネチャー EARTH MART
シグネチャー Dialogue Theater -いのちのあかし-
シグネチャー いのちの遊び場 クラゲ館
大阪ヘルスケア…ゆうちゃみ
大阪ヘルスケア サイエンス
大阪ヘルスケア タカラベルモント
フィリピン
シンガポール
インドネシア
カタール
ヨルダン
韓国
ベトナム
タイ
バルバドス
パナマ
ケニア
ミクロネシア
モーリタニア
ナイジェリア
オーストラリア
ルクセンブルク
イタリア
オランダ
ポルトガル
ハンガリー
バルト
アメリカ
ブラジル
カナダ
