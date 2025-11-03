文化の日のきょう、皇居で文化勲章の親授式が行われ、天皇陛下が王貞治さんら受章者8人に勲章を贈られました。

文化勲章を受章したのは、▼元プロ野球選手の王貞治さん（85）や、▼ファッションデザイナーのコシノジュンコさん（86）ら8人です。

きょう午前、宮殿で行われた親授式で陛下は「文化の向上に尽くされてきたことを誠に喜ばしく思います」と伝えられました。

その後の記者会見では。

ファッションデザイナー コシノジュンコさん

「まだまだやることが沢山ありまして。特に日本の文化を世界にという役目でもありますので」

元プロ野球選手 王貞治さん

「名誉な章を受章しまして光栄に思っています。（過去には）長嶋さんも受章しています。同時代に一緒に野球をやったものですから」

また、王さんはドジャースがワールドシリーズで連覇を果たしたことに触れ…

元プロ野球選手 王貞治さん

「アメリカで大谷君とか山本とか佐々木とかものすごく活躍して。（チームが）8回9回で1本ずつホームラン打って。ああいう戦いが相手にとって一番イヤなんですよね」

8人それぞれが受章の喜びを語りました。