あす（火）は日本列島は広く高気圧に覆われ、晴れるところが多くなる予想です。ただ、湿った空気の影響を受けやすい沖縄では雨が降る予想で、鹿児島も雲の多い空模様となりそうです。

あすの予想最高気温

札幌 ：12℃ 釧路：10℃

青森 ：14℃ 盛岡：14℃

仙台 ：14℃ 新潟：17℃

長野 ：16℃ 金沢：18℃

名古屋：18℃ 東京：17℃

大阪 ：19℃ 岡山：18℃

広島 ：19℃ 松江：18℃

高知 ：21℃ 福岡：20℃

鹿児島：23℃ 那覇：27℃

あすは、上空に寒気が流れ込む予想で、朝はヒンヤリしそうですが、日中は日差しがよく届き、北日本の日本海側の地域を中心に気温が上がる予想です。朝晩と日中の寒暖差が大きくなりますので、服装でうまく調整するようにしましょう。

今週もお天気は周期変化していきますが、晴れる日が多くなりそうです。水曜日から木曜日にかけては、日本の南の海上を通過する低気圧や前線の影響で太平洋側の地域では雲が多く、ところにより雨が降るでしょう。伊豆諸島では前線の影響で大雨となり、前線の活動次第では警報級の大雨になるおそれもあります。最新の気象情報をご確認ください。金曜日と土曜日は再び高気圧に覆われて晴れる予想ですが、日曜日は前線が通過する影響で広く雨が降るでしょう。

今週は寒気が北へと退いていくため、気温は平年並みに戻りそうです。引き続き寒暖差の大きい日が続きますので、体調管理にお気を付けください。