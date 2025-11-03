【同居NG？私、良義母なのに】同居ナシでもサポートしてくれるのは良嫁？＜第26話＞#4コマ母道場

いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？　「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。

第26話　感謝と反省



【編集部コメント】

クミさんを大事に思っているのなら、同居をしてくれなくても縁を切ったりはしないでしょう。サポートしてくれると申し出てくれていることは、とてもありがたいことなのです。お義母さんはクミさんを本当の意味で大事にしていなかったことに気が付いたようですね。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・みやび