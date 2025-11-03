¡Ö¤¯¤¥¡Á¡×¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡×23ºÐÂç²Ï½÷Í¥¤Î¥Ó¡¼¥ëà¤Û¤í¿ì¤¤á´¥ÇÕ¤Î½Ö´Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆîº»ÎÉ(23)¤¬¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Îà¤Û¤í¿ì¤¤á´¥ÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³Î¼Â¤Ë¶ÚÆùÄË¤ÎÄË¤ß¤¬¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢±¦¼ê¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤Î¥°¥é¥¹¤ò·Ç¤²¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ´¥ÇÕ¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤½Ö´Ö¡×¡Ö¤¯¤¥¡Á¡×¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¤¨¤é¤¤¡ª¡×¡ÖÈ±·Á¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æî¤Ï2019Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥³¥¢¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¦½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â½¢Ç¤¡£¶áÇ¯¤ÏTBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥é¥´¥óºùÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡×(21Ç¯)¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×(22Ç¯)¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×(24Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£