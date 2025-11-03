à¸µ¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ëá16ºÐ¥â¥Ç¥ëàÆ¬¤Ë¥Ï¥µ¥ß»É¤µ¤Ã¤Æ¤â¾Ð´éá¾×·â¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÉÝ¤¤!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë!!¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÀ©Éþ¥Ï¥µ¥ß¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¥¾¥ó¥Ó¡×
¡¡¥®¥ã¥ë»¨»ï¡Öegg¡×(¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤)ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î¤¸¤å¤Ê(16)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ©Éþ¥Ï¥µ¥ß¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¥¾¥ó¥Ó¤·¤¿¡×¤È¡¢Çò¤¤À©Éþ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÁ¯·ì¤¬Èô¤Ó»¶¤ê¡¢Æ¬¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ï¥µ¥ß¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤ä¡¢¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥·¥ã¥Ä¤ò·ì¤À¤é¤±¤Ë¤·¤¿¾Ð¡£»É¤µ¤Ã¤Æ¤ë¥Ï¥µ¥ß¤Ï¤»¤ê¤Ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë!!¡×¡ÖÉÝ¤¤!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤¸¤å¤Ê¤Ïà¸µ¾®³ØÀ¸¥â¥Ç¥ëá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï12Ëü¿Í¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¸¤å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï6Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¸½ºß¤Ï¸½Ìò¤Î¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ¡Öegg¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£