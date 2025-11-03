「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）

スーパーアトム級王座戦が行われ、女王伊澤星花（２８）＝Ｒｏｙｓ／ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝が挑戦者の大島沙織里（３０）＝リバーサルジム新宿Ｍｅ，Ｗｅ＝を判定３−０で下し、２度目の防衛に成功した。試合後、大みそか興行で“ツヨカワクイーン”ＲＥＮＡとの防衛戦が電撃決定した。

１回から鋭い打撃で主導権に握ると、２回は組み合った状態から圧倒。しかし、最後に大島が足関節で捉えかけてヒヤリとしたところでゴングが鳴った。

３回も激しい攻防が続いたが、互いに決定的な場面はないまま、終了となった。

伊澤は「試合前、散々強気なこといってたんですけど、大島選手本当に強かった。その中で打撃でみせられたんじゃないかなと」と振り返った上で、榊原ＣＥＯに試合を見守っていた因縁の相手との対戦を求めた。「大御所みたいな人いますよね。格上みたいな顔して。やらしてください」と訴え、榊原ＣＥＯはＲＥＮＡを呼び寄せ、大みそかでのタイトル戦を決定。ＲＥＮＡは「大御所でーす！いろいろあった中で旗揚げから参戦させていただいて丸１０年。これは運命。ここで取れたらあの時の爆発を起こせる。私は私を信じてます」と、王座奪取を誓った。

２人はこれまで対戦が待望されてきたが、ＲＥＮＡの怪我などもあり、実現せず。ＹｏｕＴｕｂｅなどを介して舌戦が繰り広げられてきていた。

会見でも「（ＲＥＮＡは）ぶっ潰します。うざいです。のこのこ出てくるなと思いました」と吐き捨て「パウンドでボコボコにします」と宣言した。