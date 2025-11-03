「レディースＶＳルーキーズバトル」（３日、多摩川）

３号艇の勝浦真帆（２９）＝岡山・１１６期・Ａ１＝が２周１Ｍを冷静に差して１着。通算５回目、多摩川では２回目の優勝を飾った。２着は１号艇・高憧四季（大阪）、３着は５号艇・今井美亜（福井）。２号艇・中島航（東京）はプラス０２のＦとなった。なお、団体戦は４０対２８でレディースが勝利した。

的確かつ冷静な立ち回りが光った。Ｓを踏み込んだ中島の勇み足により、１号艇の高憧が握って１周１Ｍで流れたところを、勝浦が切れ味鋭く差し込む。２周１Ｍは高憧に先マイされたが、こちらもきっちり差して１着をもぎ取った。コンマ０３のＳには「そんなに速いとは思わなかった」と苦笑い。そして「レースに行ったら乗りやすかったし足も良かった。今年の前期は苦しかったのでウルッときた」と涙交じりの笑みがこぼれた。

優勝は同じ７３号機とコンビを組んだ６月の多摩川以来で通算５回目。女子賞金ランクも１４位まで浮上しており、まさに覚醒の年となっている。「多摩川は相性がいいし大好き。この１年は年末の大一番を意識してやってきた。また一走一走、全力で走りたい」と力を込めた。次節の三国はもちろん、今月末のＧ２・レディースチャレンジカップ、そして暮れのプレミアムＧ１・クイーンズクライマックスに向けて目が離せない。