ゆうちゃみ、”万博ファッションショー”登場 大阪ヘルスケアパビリオンのユニフォームで御堂筋歩く【御堂筋ランウェイ】
モデル・タレントのゆうちゃみが3日、大阪市内で行われた『御堂筋ランウェイ2025』に登場。大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンのユニフォームに身を包み、御堂筋を歩いた。
【全身ショット】貴重な万博ユニフォーム姿…御堂筋ランウェイに登場したゆうちゃみ
「2025年大阪・関西万博ファッションショー」と題したプログラムで、公式キャラクターのミャクミャクのほか、大阪出身で元・宝塚歌劇団星組トップスターの紅ゆずるらとともに参加した。
ゆうちゃみが着用したのは、大阪ヘルスケアパビリオンのアテンダントユニフォーム。テーマ「REBORN」に基づき、ロゴのタマゴや大阪の水を象徴する曲線的なフォルム、自然と調和するグラデーションカラーが採用されたデザインとなっている。ゆうちゃみは、1キロのランウェイを歩き、沿道に集まった人たちに笑顔を振りまいた。
『御堂筋ランウェイ2025』は大阪のメインストリート・御堂筋から大阪の魅力を国内外へ広く発信する目的に毎年秋に開催されている。
■『御堂筋ランウェイ2025』主なプログラム
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス
大阪ブルテオンランウェイ
2025年大阪・関西万博ファッションショー
BMX・チアリーマンズ SHOW supported by U-POWER
SUPER EIGHT スペシャルプログラム
グランドフィナーレ
出演：
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
大阪ブルテオン
紅ゆずる
ゆうちゃみ
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」
SUPER EIGHT
MC：今田耕司、福本愛菜
DJ：大抜卓人
