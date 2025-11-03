『MISS KING』のん“飛鳥”、母親違いの弟・森愁斗“龍也”の相次ぐ嫌がらせにまさかの苦戦【第6話あらすじ】
俳優ののんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』（毎週月曜 後8：00）の第6話が3日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。
【場面カット】まさかの苦戦！頭を抱えるのん
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。
第6話の場面写真では、結城香がかつて女流棋士だった頃や、香の師匠だった安藤鉄斎のもとを藤堂と飛鳥がたずねる場面、そして姉弟という関係の飛鳥と龍也がついに対局する場面が映し出されており、まだ明かされていなかった登場人物たちのそれぞれの過去と現在が、より鮮明に描かれることを予感させる。飛鳥の対局を研究し尽くした龍也はかなり手強く、さらに飛鳥にさまざまな嫌がらせを仕掛け、まさかの劣勢に。はたして飛鳥は、龍也に勝つことはできるのか。
■第6話あらすじ
飛鳥（のん）は、すべての大会への出場を禁じられてしまう。その処分を撤回させるべく、藤堂（藤木直人）は将棋連盟へと足を運ぶ。しかし、そこに現れた香（山口紗弥加）は、出場停止の撤回には応じなかった。行き詰まる藤堂が飛鳥とともに次に向かったのは、元将棋連盟会長・安藤鉄斎（西岡徳馬）のもとだった。鉄斎は、かつて香の師匠でもあり、彼女を深く知る人物。そして飛鳥に語ったのは――“香が抱えていた葛藤”だった。
