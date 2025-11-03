住み替えで７割の人がローン完済!? マンションを買って終わりにしないほうが良いワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話】

不動産は「一生モノ」ではない

マンションは「終の住処」ではない？

不動産を購入するときには「終の住処」というイメージが未だに強いのではないでしょうか？ しかし「住み替え」前提で買う人は、年々増えています。

中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム業者が2025年に取ったアンケートによると「住み替えを実施した」と「実施予定」は合計で約25％。「興味がある」人を加えると、約半数弱が「住み替え」を前提に不動産購入を行う人と考えても良いでしょう。住まいサーフィンの調査では首都圏のマンションでは10年で約２割が住み替えを行い、都心部ではさらにその割合は高くなり、約３割を超えています。

また、重要なのは住み替えを行うことで利益が出ているかということ。下のグラフを見ていただくとわかるのですが、2020年の調査では住み替えを行った人の約７割が売却益で住宅ローンの完済ができたという回答をしています。不動産価格が上がっている現在では、さらなる高い含み益が見込めるでしょう。

私が運営しているサイト「住まいサーフィン」ですが、このサイト名はまさに「住み替え」のこと。現在は約32万人の方にご登録いただいていますが、それだけ「住み替え」に注目が集まっているということだと思います。

「住み替え」の経験者は約２～３割だが興味がある人はもっと多い！

住み替え経験者と「実施予定」の人は全体の25％に

■ツクルバ「住み替えのイメージ・目的」に関する調査（2025）より

【調査期間】2025年4月4日（金）～2025年4月5日（土）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1009人

【調査対象】調査回答時に首都圏に住む男女と回答したモニター

住み替えで住宅ローン完済者は全体の約7割

住み替える際、売却金額で住宅ローンは完済できましたか？

完済できなかった 30.8%／完済できた 69.2%

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話』著：沖 有人