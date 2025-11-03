アジア株 総じて小高い、各指数とも反発の動き アジア株 総じて小高い、各指数とも反発の動き



東京時間17:36現在

香港ハンセン指数 26158.36（+251.71 +0.97%）

中国上海総合指数 3976.52（+21.73 +0.55%）

台湾加権指数 28334.59（+101.24 +0.36%）

韓国総合株価指数 4221.87（+114.37 +2.78%）

豪ＡＳＸ２００指数 8894.80（+12.94 +0.15%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83887.44（-51.27 -0.06%）



３日のアジア株は総じて小高く推移した。先週末の米株式市場が上昇した流れを受け、週明けのアジア株も反発の動きをみせている。先週注目された米ＩＴ大手の決算では、アマゾンやアルファベットの内容が市場に好感されていた。米中首脳会談では対立の構図が封印されており、無難に通過できたことも株式市場の下支えとなったようだ。



上海総合指数は反発。上げ１３５９、下げ８２１、変わらず５５と買いが優勢だった。中国石油天然気（ペトロチャイナ）、ネットワーク機器の富士康工業互聯網、銀行大手の中国工商銀行などが上げを主導した。一方、保険大手の中国人寿保険、ソフトウェアの中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ）などが安かった。



香港ハンセン指数は反発。保険大手の友邦保険控股（ＡＩＡグループ）、食肉加工の万洲国際（ＷＨグループ）、中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）、総合テクノロジー企業の小米集団（シャオミ）などが上昇をけん引。大手銀行株も高い。一方、宝飾販売大手の周大福珠宝集団、バイオテック企業の無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アプテック）などが売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅反発。ただ、上げ７０、下げ１２０、変わらず１０銘柄と下落銘柄が多かった。ネットワークソリューションのメガポート、オルタナティブ投資会社のＨＭＣキャピタルなどが上昇率上位。鉱物採鉱・採掘のライナス・レアアース、保険ブローカー事業のステッドファスト・グループなどが下落率上位だった。

