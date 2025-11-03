◆第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

ダート競馬の祭典で、１着賞金１億円を目指して戦う大一番に１３頭（ＪＲＡ６、船橋１、大井４、川崎１、兵庫１＝ホウオウトゥルースは競走除外）が出走し、４番人気でＪＲＡのサンライズジパング（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父キズナ）は１０着だった。

日本時間２日の米Ｇ１・ＢＣクラシックにフォーエバーヤングを勝利に導いた坂井瑠星騎手が帰国して騎乗したが、勝利はかなわなかった。

勝ったのは単勝１・７倍で断然人気、クリストフ・ルメール騎手が騎乗のＪＲＡのミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）で、勝ち時計は１分５２秒０。ＪＲＡのメイショウハリオ（浜中俊騎手）が７番人気で２着。大井のサントノーレ（矢野貴之騎手）が３番人気で３着だった。

坂井瑠星騎手（サンライズジパング＝１０着）「返し馬は悪くなかったですが、レースで走る方に気持を持っていけなかった。条件的に小回りコースでは力を出し切れない。広いコースの方がいい」