ドル円１５４．１０近辺、ユーロドル１．１５２０近辺 円高とドル高の動き＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、円安の動きが一服。ドル円は154.29レベルを高値に154.10割れへと軟化。ユーロ円は177.98レベルを高値に177.50割れへ、ポンド円は202.79レベルを高値に202.20付近へと下押しされている。



また、ドル買いの動きも優勢。ユーロドルは1.1541レベルを高値に、1.1515レベルと本日の安値を更新。ポンドドルも1.3149レベルまで買われたあと、1.3123レベルに反落して安値を広げている。



USD/JPY 154.10 EUR/USD 1.1518 EUR/JPY 177.49

