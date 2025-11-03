◆第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）

ダート競馬の祭典で、１着賞金１億円を目指して戦う大一番に１３頭（ＪＲＡ６、船橋１、大井４、川崎１、兵庫１＝ホウオウトゥルースは競走除外）が出走し、単勝１・７倍で断然人気のＪＲＡのミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）が４コーナー先頭から押し切って２度目のＪｐｎ１勝利を飾った。

秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）、前日２日の天皇賞・秋（マスカレードボール）と３週連続Ｇ１勝利のクリストフ・ルメール騎手は、２日連続のビッグレース勝利。ＪＢＣクラシックは初勝利となった。勝ち時計は１分５２秒０。

同馬はフォーエバーヤングを筆頭に、ダートの強豪がそろう４歳世代の一角。これで重賞５勝目とした。７月の帝王賞に続くＪｐｎ１勝利を決め、今後の活躍が期待される。

ＪＲＡのメイショウハリオ（浜中俊騎手）が７番人気で２着。大井のサントノーレ（矢野貴之騎手）が３番人気で３着だった。

吉田勝己氏（ミッキーファイトを生産した生産したノーザンファーム代表）「勝ちたかったレースです。きのうはフォーエバーヤングで（米国のブリーダーズＣクラシックを）勝ったので、すごいですね。（牧場時代は）立派な馬で、本当に体が丈夫な馬で、走ると思っていました。（きょうは）下見所で見て馬が良くなっていたので本当に勝つと思っていました。来年、アメリカ（挑戦）かな。すごいね。これからもよろしくお願いします」