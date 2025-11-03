タレントのマツコ・デラックス（53）が3日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、ビールに合わせる料理についてスタジオで激論をかわした。

番組では「お好み焼き2035年問題」についてピックアップ。材料費の高騰や後継者不足のほか、若者を中心にお好み焼き離れが進んでおり、2035年には店舗が半減する可能性があるという。

話はお好み焼きとの食べ合わせ問題へ。株式トレーダーでタレントの若林史江が「ビールと炭水化物って一緒に食べられないんですけど、お好み焼きともんじゃだけは進むんだよね」と話すと、ビール党で知られるフリーアナウンサー大島由香里は「お好み焼き…ちょっと、あれですね」と苦手意識を口にした。

するとマツコは「お好み焼きって、ビール以外で何で食べるの？」と疑問の声を上げた。大島は「お好み焼き自体…。メニューの一つとして、最後に締めでみんなで食べたりはするんですけど、好んで何枚もという感じじゃない」と答え、「粉とお酒というのがちょっと」と付け加えた。

さらに今度は、若林が「フライドポテトとビールって絶対食べられない人なの」と告白した。これにマツコは「偉そうなことばっかり言わないで」と不機嫌そうに反論。「フライドポテトとビールを否定するやつは、日本から出てけ！枝豆とビールくらい、オーソドックスだぞ？」とまくし立てた。

さらに「枝豆とフライドポテトと鳥唐（揚げ）は、空気みたいなもんよ」と主張。「とりあえずフライドポテトと頼むのが全然分からない」と食い下がる若林に、マツコは「お前なんかと行かねえよ、もう」と吐き捨てていた。