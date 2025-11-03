◇RIZIN LANDMARK 12 in KOBE（2025年11月3日 GLION ARENA KOBE）

格闘技イベント「RIZIN」は3日、「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」(GLION ARENA KOBE)を開催。セミファイナルでは、女子スーパーアトム王者の伊澤星花（Roys GYM/JAPAN TOP TEAM）が大島沙緒里（リバーサルジム新宿 Me,We）の挑戦を退けて防衛に成功。試合後には、大みそかに“ツヨカワクイーン”RENAとのタイトルマッチが電撃決定した。

防衛を果たした“絶対王者”伊澤に榊原信行CEOが大みそかに用意した相手は“ツヨカワクイーン”だった。

RENAは昨年7月「超RIZIN3」でケイト・ロータスとの美人格闘家対決に“引退覚悟”で臨んだ。結果は2RTKO勝利を飾った。試合後には「ちゃんと勝ったのでチャンスが巡ってくることを祈っている。目指すのは王者なので伊沢さんは絶対王者ですが、そこを倒すのがファイターだから」とRIZIN女子王者の伊沢星花との対戦を熱望していた。

24年大みそかに伊沢との対戦オファーをもらっていたが、練習中に膝のじん帯を損傷して無念の欠場。伊沢との対戦は実現しなかった。1年越しに大みそかの大舞台でタイトルマッチが決定した。

伊澤の試合後にリングに上がったRENAは「いろいろあった中で、旗揚げ戦から参戦させていただいて丸十年。ここでタイトルマッチというのは運命なのかなと思います。ここでベルトを獲れれば“あの時”の爆発を起こせると思うので、楽しみにしてください。私は私を信じています」とベルト戴冠を誓った。