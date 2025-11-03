えなこ、リボン付き“ひもパン”衝撃のカット ファン悶絶「ガチだ！」「可愛すぎる」「冬コミが楽しみ」
人気コスプレイヤーのえなこが3日、自身のインスタグラムを更新。“コミケ用写真集”の撮影オフショットを公開した。
【写真】「ガチだ！」「可愛すぎる」…えなこ、ファン悶絶の衝撃カット
えなこは「コミケ用の写真集撮り始めてます」「今回のテーマめちゃくちゃカワイイです」というコメントとともに、その様子と思われるオフショットを公開。リボンがたくさんついたチェックのランジェリー（水着）で撮影に臨む姿を見せた。
この投稿に、「可愛すぎる」「全てが似合ってて可愛い」「どんな写真集になるか楽しみ！！」「冬コミが楽しみ」「とっても可愛くって素敵な写真の投稿ありがとう」「ガチだ！」「かわちぃ」などの声が上がっている。
