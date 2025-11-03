きのう夜、韓国・ソウルの中心部で日本人観光客2人が飲酒運転の疑いがある乗用車にはねられ、50代の女性が死亡しました。

【写真を見る】韓国で日本人の親子に車突っ込む 母親が死亡 運転の男は“焼酎3本”飲み泥酔「どうやってここに来たかわからない」

きのう午後10時ごろ。歩行者用の信号が青にもかかわらず画面下、白い乗用車が横断歩道に突っ込んでいく形で歩行者をはね、その先の歩道を横切り先の茂みに乗り上げました。

事故があったのは韓国・ソウルの東大門。ソウルの繁華街で、買い物や韓国料理を楽しめる観光客も多く訪れるエリアです。

事故を起こした車両はエアバッグが作動していて、衝撃の強さがわかります。

この事故で横断歩道を渡っていた日本人親子の観光客2人が乗用車にはねられ、58歳の母親が死亡、38歳の娘は肋骨を折る重傷です。

警察によりますと、2人はこの日、韓国に入国し近くでショッピングを楽しんだ後、公園に行く途中に事故にあったということです。

記者

「日本人親子2人は横断歩道を渡ろうとしていたところはねられました。車は支柱をなぎ倒し、植木まで突き進んだということです」

地元の警察によりますと、車を運転していたのは韓国籍の30代の男で、当時、車は信号を無視して交差点に進入したとみられています。

男の体内からは韓国の法律で免許取り消しの基準を超えるアルコールが検出されたため、警察は飲酒運転と危険運転致死傷の疑いで現行犯逮捕しました。

男は事故の直前に飲食店で焼酎ボトル3本を飲んだ後、およそ1キロ運転して事故を起こしたとみられています。

男は「自分がどうやって運転してここに来たかわからない」などと話したほか、その後の取り調べにはまともに応じられないほど泥酔していて、警察はきょうにも本格的な取り調べを行う方針です。