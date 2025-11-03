11月も″秋の味覚″がまだまだ楽しめる！六本木・虎の門・麻布台ヒルズの「栗スイーツ」がアツい...！
六本木ヒルズと虎の門ヒルズ、麻布台ヒルズで、2025年10月29日現在販売中の秋スイーツを紹介します。
この記事では、【栗】にフォーカスしてスイーツを取り上げていきます。
これはくり好きさん歓喜...
●六本木ヒルズ
▼ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション マロンカシス（960円）
ムースをかわいらしいキノコのフォルムに仕上げています。"傘"にはカシスのクリームが入ったマロンムース、"軸"はマロンシャンティーでチョコレートクリームがたっぷり。
提供期間は12月2日まで。
※テイクアウトのみ
▼クレーム デ ラ クレーム バトンシューモンブラン（783円）
甘いクッキー生地に、自家製カスタードクリームと生クリーム、マロンペーストを挟み、黄栗と渋皮栗をふんだんにトッピング。口いっぱいに秋を感じるシュークリームです。
提供期間は11月30日まで。
※テイクアウトのみ
●虎の門ヒルズ
▼ラ・メゾン・デュ・ショコラ マロングラッセ 4粒入（3834円）
トリノ産の栗を使用し、甘さ控えめにグラサージュしたマロングラッセ。時間をかけてじっくりグラッセにし、表面には少量の砂糖で薄くコーティングがされています。
提供期間は2026年1月末予定。
在庫無くなり次第販売終了のため、早期終売の可能性があります。また、販売途中でパッケージのデザイン変更が生じる可能性があります。
▼パティスリー パブロフ 和栗のモンブラン（1404円）
裏ごししたなめらかなマロンペーストを練りこんだ生地に、九州産の和栗を贅沢に使用したクリームと和栗で仕上げた逸品。シンプルな構成ながら上質な味わいが楽しめます。
通年販売商品です。
●麻布台ヒルズ
▼ヒサヤキョウト 丹波栗の京都モンブラン（2000円）
上品な甘さの和モンブラン。丹波栗を贅沢に使ったモンブランクリームをたっぷり絞り、口当たりなめらかな生クリームと風味豊かな抹茶のアイスを閉じ込めています。麻布台ヒルズ店限定で、抹茶アイスをほうじ茶アイスに変更して楽しめます。
通年販売商品です。
▼ショウダイビオナチュール オモニエールマロン（650円）
フランス産小麦粉と高品質のAOPバターで丁寧に折り上げた黄金色のパイ。栗の渋皮煮のコンポートを丸ごとひとつ包み、シナモンシュガーが香るサクサクのパイと、ほくほくの栗が一体になった贅沢なスイーツです。
提供期間は11月30日まで(予定)。
▼中村藤吉麻布台 まるとドリンク[抹茶栗] （1480円）
濃厚な栗クリームとほくほくとした甘みの黄栗を贅沢に合わせた、飲める日本茶スイーツ。抹茶のほろ苦さと栗のまろやかな甘みが重なり合う、和のデザートドリンク。
提供期間は11月30日まで。
今回は、クレーム デ ラ クレーム バトンシューモンブランを実際に試食してみました。
見た目も華やかなモンブラン。
栗の上品な甘さが広がりつつ、カスタードクリームとの調和が楽しめます。ゴロっとした栗の食感も楽しく、秋のご褒美スイーツにぴったりです。
秋のショッピングのついでに、ヒルズで栗スイーツを堪能してみては。