2026年1月より放送開始されるTVアニメ『多聞くん今どっち!?』のメインビジュアルが公開され、主題歌を本作に登場する人気アイドル・F/ACE（フェイス）が担当することが発表された。

参考：早見沙織＆波多野翔が登壇 『多聞くん今どっち!?』先行上映会、12月13日開催決定

本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。『花とゆめ』（白泉社）で連載中の原作コミックの累計発行部数は160万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞 2023」コミックス部門6位にランクインしている。

公開されたメインビジュアルでは、大人気アイドル・F/ACE（フェイス）のメンバーたちが豪華なラメ刺繡が施されたキラキラの特別衣装に身を包み、メンバーそれぞれが個性溢れる決めポーズをする様子が描かれている。

さらに、本作のオープニングテーマとエンディングテーマをF/ACEが担当することが決定した。

また、2026年1月のアニメ放送に先駆けて「ファンミーティング♥アニメ先行上映会♥」が12月13日に新宿ピカデリーで開催。イベントには、木下うたげ役の早見沙織、福原多聞役の波多野翔が登壇する。第1話・2話のアニメ先行上映に加え、キャストによるトークイベントやファンと一体になれるような企画を準備中とのこと。会場では、チビキャラステッカーの配布も予定されている。（文＝リアルサウンド編集部）