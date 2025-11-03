「音えぐ」「また凄いの決めてる」マンU元10番が衝撃弾！大人気解説者も舌を巻く「これがあるからやめられない。中毒性がある」
音が全てを物語っている。
現地11月２日に開催されたラ・リーガ第11節で、バルセロナがエルチェとホームで対戦。３−１で快勝した。
特に注目を集めているのが、マーカス・ラッシュフォードが決めた３点目だ。マンチェスター・ユナイテッドの元10番は２−１で迎えた61分、ゴール前でパスを受けると、ペナルティエリア左深くまで運んで、左足を豪快に一閃。クロスバーに当てながらも、ニア上を射抜く強烈なシュートでねじ込んでみせた。
バー直撃時には中継でもはっきりと分かるほど、大きな音が鳴っており、迫力満点。『U-NEXT』で解説を務めた林陵平氏は、「これがあるからやめられない。やっぱりラッシュフォードは中毒性があるんですよね」と舌を巻いた。
また、大人気解説者に加え、ファンからもSNSを通じて「音えぐ」「このシュート力ならぶち抜ける」「また凄いの決めてる」「バルサで活躍し続けてくれ」といった声が上がった。
28歳のイングランド代表FWは、ユナイテッドからレンタルで加入中。この一発はラ・リーガ２点目、チャンピオンズリーグを含めた公式戦全体では６点目だ。2022-23シーズンは公式戦30ゴールを記録しながら、一昨季は８ゴール、昨季は11ゴールと近年は数字が伸び悩むなか、新天地バルサで完全復活を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】レベルが違う…中毒性が高いラッシュフォードの異次元ゴラッソ
現地11月２日に開催されたラ・リーガ第11節で、バルセロナがエルチェとホームで対戦。３−１で快勝した。
特に注目を集めているのが、マーカス・ラッシュフォードが決めた３点目だ。マンチェスター・ユナイテッドの元10番は２−１で迎えた61分、ゴール前でパスを受けると、ペナルティエリア左深くまで運んで、左足を豪快に一閃。クロスバーに当てながらも、ニア上を射抜く強烈なシュートでねじ込んでみせた。
また、大人気解説者に加え、ファンからもSNSを通じて「音えぐ」「このシュート力ならぶち抜ける」「また凄いの決めてる」「バルサで活躍し続けてくれ」といった声が上がった。
28歳のイングランド代表FWは、ユナイテッドからレンタルで加入中。この一発はラ・リーガ２点目、チャンピオンズリーグを含めた公式戦全体では６点目だ。2022-23シーズンは公式戦30ゴールを記録しながら、一昨季は８ゴール、昨季は11ゴールと近年は数字が伸び悩むなか、新天地バルサで完全復活を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】レベルが違う…中毒性が高いラッシュフォードの異次元ゴラッソ