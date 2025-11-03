元『KAT-TUN』田口淳之介　地上波ドラマ主演が決定『リーガル・ハイ』復活に期待も「やっぱり甘い世界」疑問の声

11月1日、元『KAT-TUN』の田口淳之介が11年ぶりに地上波ドラマに出演することが発表された。

「12月22日から24日に放送される連続ドラマ『欲しがり女子と訳あり男子』（TOKYO MX／楽天Rチャンネル）で、初主演となります。田口さんが演じるのは、広告代理店で“セクハラ疑惑”をかけられた主人公・神田大地です。神田は左遷され、シェアハウスの管理人として再出発。そこでの神田と人々との交流がコメディタッチで描かれます。田口さんの突然の主演抜擢には、驚きの声が多く上がっています」（芸能記者）

共演には元『東方神起』『JYJ』のパク・ユチョンや、芸人のスギちゃんなどが起用されている。全5回のショートドラマとはいえ、いきなりの地上波主演は異例とも言えるだろう。

「田口さんは2016年にKAT-TUN脱退後は役者として活躍していました。堺雅人さん主演の人気ドラマ『リーガル・ハイ』シリーズ（フジテレビ系）にもレギュラー出演しており、現在も根強いファンがいます。しかし、2019年5月22日、厚生労働省麻薬取締部に大麻取締法違反の疑いで交際相手の元女優・小嶺麗奈さんと共に逮捕され、懲役6カ月、執行猶予2年の有罪判決を受けました。そのため、『リーガル・ハイ』シリーズはお蔵入り状態となり、再放送の配信もされない状態が続いています。

X上では、田口さんの地上波復帰の発表を受け、解禁だろうと《リーガルハイ復活の兆し》《これはリーガルハイが各種映像配信サービスに提供される期待をしていいのでは？》などの書き込みが急増しています」（前出・記者）

田口は釈放時に土下座をして話題となり、その後11月4日に活動再開を発表。根強いファンには支えられていたが、活動は縮小。2022年にはタイのBLドラマに出演、2024年にはABEMA『愛のハイエナ2』などのバラエティ番組に登場するなどしていたが、かつての栄光からは遠ざかっていた。

ほとんど“消えた”状態だった田口のまさかの復活。しかし、Xでは疑問の声も多く書き込まれた。

《田口淳之介、どこに需要がある》

《やっぱ甘い世界だなと思ったニュース》

《薬物前科者に甘い芸能界。当然厳しい目で見る日本の視聴者》

すでに執行猶予も明けているが、やはり厳しい声が根強い。

「MXでの放送ですから全国ネットではないとはいえ、TVerの見逃し配信もあります。これで役者として本格復帰なのは間違いありません。セクハラ疑惑ですべてを失った男の役は、薬物事件ですべてを失った本人の境遇にも近い。もしかしたら“リアルな演技”を見せつけて、一気に高評価を勝ち取るかもしれませんよ」（前出・記者）

ここからの大逆転はあるのだろうか。