■矢花黎・菅田琳寧・鈴木悠仁・稲葉通陽の舞台裏ショットが多数公開

【写真】仮装姿のB＆ZAI『マウピフェス』オフショット①～②

ジュニア公式SNSにて上田竜也プロデュースのハロウィンフェス『MOUSE PEACE FES.2025 2nd Bite』（通称：『マウピフェス』）のオフショットが公開された。

2025年10月29・30日に東京・代々木競技場第一体育館で開催された『マウピフェス』に、B＆ZAIからは矢花黎・菅田琳寧・鈴木悠仁・稲葉通陽が出演。

上田との集合ショットや、見学に来ていたTravis Japan宮近海斗＆B＆ZAI川崎星輝（「崎」はたつさきが正式名称）との集合ショット、NEWS小山慶一郎との集合ショットなど舞台裏ショットが多数公開されている。

ハロウィンということで各々が仮装姿で登場しており、ファンからは「ナースな黎ちゃんかわいい」「みちゆじゾンビ尊い」という声や、「琳寧くんを如恵留くんがバックハグしてる！もっと見たい」などの声が集まっている。