この記事をまとめると ■大きなクルマが好きな層からはいまだにトヨタ・メガークルーザーの人気は高い ■ケニアの観光業者がメガクルーザーをサファリウインドウ付きハイルーフにカスタム ■前席ルーフも上げたことでフロントスクリーンも特注品でスクールバスのような出で立ち

世界のビッグサイズマニアを魅了するケニア製ハイルーフカスタム

ビッグサイズ好き界隈では、いまだにトヨタ・メガクルーザーがホットな話題なんだとか。登場からすでに30年近くが過ぎようと、あの規格外の大きさや自衛隊が使えるヘビーデューティはやっぱり魅力的なのでしょう。そんなメガクルーザーのファンでなくとも、こちらのハイルーフにカスタムされた姿にはグッとくるかもしれません。トヨタが用意したものでなく、ケニアでカスタマイズされたというのも見逃せないポイントです。

トヨタ・メガクルーザーは、メガの名前どおり全長こそ5090mmと中型トラック並みですが、全幅は2170mmと2017年以降の免許証では法規上乗れない（準中型自動車）サイズ。また、最低地上高420mmというスペックこそ自衛隊仕様で、国内で走破できない場所はないと豪語されるほど。サイズのわりに小まわりが利くよう、後輪には油圧式4WSシステムを搭載し、がれきが溢れる災害地などでも機敏に動きまわれるのだとか。

発売当初はJAFや消防が高機動車両として購入したほか、地方の公共団体が用途に合わせた仕様で購入するなど、一般ユーザーは二の足を踏んでいたはず。ですが、なかにはもの好きというかビッグサイズマニアがいるもので、普段使いをしている強者もいる様子。広大な私有地でもあれば、あの巨体で飛んだり跳ねたりする走りは楽しくて仕方がないはずです。

そんな夢を広げたひとりが、ケニアの観光業者でした。いわゆるサファリツアーというやつで、アフリカで野生の動物を見てまわるのにメガクルーザーが「ちょうどいいんじゃね」ということに。ちなみに、競合車種となるのはランドローバー・ディフェンダーあたりでしょうか。オープントップからトランスポーター仕様までさまざまなボディがあり、シンプルで丈夫な設計などがウケているのかと。

で、ケニアの業者が思いついたのが、ハイルーフにしてウインドウ面積を広げることでした。これなら、視界を広げるだけでなく、不意に襲ってくる猛獣から乗員を守ることも可能。4.1リッターのターボディーゼルにしても、レンジに負けない信頼性があるはずです。なにより、広大なサファリであっても小まわりが利くのは大きなアドバンテージにほかなりません。

ハイルーフ化により見晴らしサイコー！

もっとも、メガクルーザーにはトヨタによるハイルーフ仕様も用意されていたのですが、こちらは車体後部のみ天高が上がるタイプ。フロントスクリーンの高さはノーマルと変わりません。ケニアのカスタムは前席のルーフも上げることを選び、フロントスクリーンは特注のガラスがはめ込まれているのです。当然、前方の視界は開けてアフリカゾウの群れが突進してくる、なんてのもいち早く発見できるという寸法。

FRPで作られたルーフに、プレクシグラスをはめ込むというカスタムですが、もともとのサイズがサイズだけに10インチ（約24cm）の高さが追加されるだけでも見た目は大きく変わっています。拡大されたフロントスクリーンの迫力も手伝って、アメリカのスクールバスかのようなアピアランスは、もはやメガの領域をはるかに超越したもの。

ところで、ハイルーフ・メガクルーザーは10万kmほどケニアで走ったあと、アメリカの業者が買い取っています。その際、グリーンだった車体がネイビーにリペイントされ、メンテナンスを施した後にオークションへと出品。落札価格は8万4000ドル（約1200万円）とのことですから、新車価格（962万円）に比べてもかなりのプレミアが上乗せされています。

どうやら、メガクルーザーの魅力は世界共通、ビッグサイズ好きがいかに多いかということを教えてくれるサンプルです。