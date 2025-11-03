IMP.の佐藤新が、HBCテレビ「今日ドキッ！」のロケで北海道・稚内市を訪問。日本最北端の地で、その天真爛漫な魅力で絶品グルメやミッションに挑戦した。

稚内に到着した佐藤は、強風や野生のシカに「うわ〜！」「当たり前のように！」とピュアな驚きを見せた。宗谷岬では「日本最北端証明書」を手に満面の笑み。これが日本本土四極を巡る企画の一部だと知ると「（四極全てに）行くしかないですよね！」と早くも次なる旅への意欲を燃やした。

続いて、水揚げ量日本一のミズダコを味わうため名店「車屋・源氏」へ。名物「たこしゃぶ」で巨大なタコのスライスを目の当たりにし「でかー！え？」と仰天。人生初のたこしゃぶを口にすると「んーー！！うまい！！ぷりっぷり！」と大興奮し、すぐにおかわりを要求する食いしん坊な一面も見せた。

旅の後半は、幻のじゃがいも“勇知いも”を使ったスイーツ「ポテラーナ」をかけたミッションに挑戦。銅像の一部分の写真だけを頼りに現物を探すという難問に「わかんないわかんない」と戸惑いながら聞き込みを開始。市民の助けで南極観測犬タロ・ジロの像を発見し、見事クリアした。ご褒美のスイーツには「あまりの甘さに困惑してる」と独特のワードセンスで食レポしつつ、「この景色で食べるポテラーナは100倍うまい！」と絶賛した。

行く先々で素直な驚きとユニークなコメントを連発した佐藤。その飾らない人柄が最北端の地の魅力と見事に融合し、視聴者に大きな癒やしと笑顔を届けた。