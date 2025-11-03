ドジャースが4勝3敗でブルージェイズを下し、ワールドシリーズ連覇を達成。連投で奮闘をみせた山本由伸投手がMVPに輝きました。

まさに山本投手で始まり、山本投手で終えたシーズン。3月、日本で行われたカブスとのシーズン開幕戦で、5回1失点の好投。今季初勝利をあげます。チームは投手陣にケガ人続出の中、ただ一人先発ローテーションを守り、30試合で12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の成績を残します。

ポストシーズンではレッズとのワイルドカードシリーズ 第2戦に先発し、7回途中2失点(自責0)で白星。ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦では9回1失点の完投勝利。ブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦でも9回1失点で2試合連続の完投勝利をあげます。

第6戦でも6回1失点で勝利投手となった山本投手は第7戦にも登板。4-4の9回、1アウト1、2塁のピンチでマウンドに上がり、2回2/3を無失点。チームのために腕を振り、“魂の連投”でワールドシリーズ4勝のうち3勝をあげる奮闘。2025年のドジャースの最初と最後のマウンドに立ちました。

試合後の会見では「こういった落とせない試合は、怖さというか不安というか、失敗したらどうしようっていうネガティブな気持ちから、登板前は緊張といったものはもちろんきますけど、しっかり落ち着いて集中して深呼吸していつも通り試合に入りました」と振り返り、「すごくやり切ったなっていう達成感、喜びを感じますし、本当に全員が出し切ったので、僕は今日2日連続で投げましたけど、他の選手もコンディションギリギリでもできることを全部やってプレーしたので、本当に気持ちが一つになった結果だと思います」と思いを告白。

優勝を決めた瞬間には、「本当に信じられないというか、最後は何投げたかもちょっと思い出せないような、そういった興奮がありましたし、チームメイトが自分のところに来てくれたときには本当に今までで一番くらいの喜びを感じました。涙出ましたね。すごく久しぶりにあふれてきました。すごく嬉しかったです」と語りました。