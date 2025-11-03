Âç·¿¾Þ¥ì¡¼¥¹²¦¼Ô¤¬ÉÔ²÷´¶¡Ö·Ý¿Í¤ÎÈà»á¤Ë¥Í¥¿½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë½÷·Ý¿Í¡×Ç¼¸À¡¦¹¬¤â¡Ö¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡×
¡¡Ç¼¸À¡¦Çö¹¬¡¢¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Î£²£°£²£°Ç¯²¦¼Ô¡¦µÈ½»¤¬£±£°·î£³£°Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£½÷À·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡µÈ½»¤Ï¡ÖËÜÅö¡¢¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ä¡£½÷·Ý¿Í¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤À£±¡¢£²Ç¯ÌÜ¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÀèÇÚ¤¿¤Á¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡Ä¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö°ì²ó¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢½÷·Ý¿Í¤Î¤±¤Ã¤³¤¦¾å¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¥È¥¤¥ì¤Î¶À¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤Æ¡£»ä¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤òÀö¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤ÉÀäÂÐ¤Ë¤Î¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¡ÊµÈ½»¤Ë¡Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï·Ý¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬¤Ï¡Ö·ù¤Ê£Ï£Ì¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤Ä¤Å¤±¤ÆµÈ½»¤Ï¡Ö¤È¤¤É¤¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ëÃË·Ý¿Í¤Ë¥Í¥¿½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë½÷·Ý¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ê¤ó¤ÇÆ±¤¸½÷·Ý¿Í¤È¤¤¤¦³ç¤ê¡Ê¤¯¤¯¤ê¡Ë¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¹¬¤Ï¡Ö¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£