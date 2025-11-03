『劇場版 呪術廻戦』虎杖と乙骨が衝突、五条の姿も… 「死滅回游」激しいバトルシーンが先行公開
7日の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』劇場公開に先駆け、虎杖と乙骨の激しいバトルシーンを捉えた特別解禁映像が公開された。
【動画】虎杖と乙骨が衝突、五条の姿も…先行公開された「死滅回游」激しいバトルシーン
「渋谷事変」を経て絶望の中にいる虎杖悠仁の前に、死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。車を一刀両断するほどの威力で虎杖を仕留めようと迫る乙骨の圧倒的な姿が描かれており、それに対抗すべく、師である五条 悟との会話を思い出しながら急ごしらえのナイフに呪力を込め、力の限り応戦する虎杖の姿が収められています。主人公同士、そして、五条という同じ師を持つ者同士の激しいバトルシーンが描かれた期待の高まる映像となっている。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、呪術史上最大の激闘を描いた「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、待望のアニメ第3期の第1話・第2話をテレビ放送に先駆けて世界初公開する。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
